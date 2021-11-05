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05.11.2021  16:00   Дмитрий Колоней

Харьков обновляет внутриквартальные сети холодного водоснабжения (фото)

В Харькове продолжаются плановые работы по замене изношенных участков сети трубопроводов холодного водоснабжения.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, сейчас перекладываются 80 метров труб диаметром 500 мм, которые технически износились, на участке сети по Проспекту Победы, 66-а Шевченковского района. Их меняют на новые, полипропиленовые – долговечные, устойчивые к коррозии.
 
Как прокомментировал заместитель директора производственного комплекса «Харьковводопостачання» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, «Параллельно выполняются работы по Людвига Слободы 42 б. Там диаметр у нас 300. Тоже где-то 120 погонных метров. Но на том участке работы выполняются в аварийном порядке в связи с выходом из строя трубопровода. Пока на период работ отключений здесь не предполагается. Все абоненты с водой.»
Работы по  Проспекту Победы планируют завершить до конца ноября.

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«В целом по Шевченковскому району в этом году выполнены работы по перекладке протяженностью 5,8 км.", - отметил Николай Завада, - "Это самый большой объем из всех районов города". Как пояснил замдиректора производственного комплекса, это связано с тем, что район больше всех, а техническое состояние сетей, особенно Алексеевского жилмассива, в изношенном состоянии.
 
С 2016 года в Шевченковском районе заменено 40 км. труб. В первую очередь меняются проблемные участки. Общая же протяженность трубопровода в Шевченковском районе 280 км. В 2021 году в Харькове было запланировано переложить 25 км труб, На сегодня ремонт выполнен на 21 км. В КП «Харьковводоканал» говорят, до конца года успеют закончить менять трубы на оставшихся 4-х км.
 
Напомним, ранее мы писали о том, почему временно не работают личные кабинеты абонентов Харьковводоканала. 

 

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Тэги:  водоснабжение, ремонт, харьков, трубопровод
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