Харьков обновляет внутриквартальные сети холодного водоснабжения (фото)

05.11.2021 16:00 Дмитрий Колоней

В Харькове продолжаются плановые работы по замене изношенных участков сети трубопроводов холодного водоснабжения.

Как прокомментировал заместитель директора производственного комплекса «Харьковводопостачання» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, «Параллельно выполняются работы по Людвига Слободы 42 б. Там диаметр у нас 300. Тоже где-то 120 погонных метров. Но на том участке работы выполняются в аварийном порядке в связи с выходом из строя трубопровода. Пока на период работ отключений здесь не предполагается. Все абоненты с водой.»

Работы по Проспекту Победы планируют завершить до конца ноября.

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«В целом по Шевченковскому району в этом году выполнены работы по перекладке протяженностью 5,8 км.", - отметил Николай Завада, - "Это самый большой объем из всех районов города". Как пояснил замдиректора производственного комплекса, это связано с тем, что район больше всех, а техническое состояние сетей, особенно Алексеевского жилмассива, в изношенном состоянии.

С 2016 года в Шевченковском районе заменено 40 км. труб. В первую очередь меняются проблемные участки. Общая же протяженность трубопровода в Шевченковском районе 280 км. В 2021 году в Харькове было запланировано переложить 25 км труб, На сегодня ремонт выполнен на 21 км. В КП «Харьковводоканал» говорят, до конца года успеют закончить менять трубы на оставшихся 4-х км.