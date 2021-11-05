05.11.2021 16:00 Дмитрий Колоней
Харьков обновляет внутриквартальные сети холодного водоснабжения (фото)
В Харькове продолжаются плановые работы по замене изношенных участков сети трубопроводов холодного водоснабжения.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, сейчас перекладываются 80 метров труб диаметром 500 мм, которые технически износились, на участке сети по Проспекту Победы, 66-а Шевченковского района. Их меняют на новые, полипропиленовые – долговечные, устойчивые к коррозии.
Как прокомментировал заместитель директора производственного комплекса «Харьковводопостачання» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, «Параллельно выполняются работы по Людвига Слободы 42 б. Там диаметр у нас 300. Тоже где-то 120 погонных метров. Но на том участке работы выполняются в аварийном порядке в связи с выходом из строя трубопровода. Пока на период работ отключений здесь не предполагается. Все абоненты с водой.»
Работы по Проспекту Победы планируют завершить до конца ноября.
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«В целом по Шевченковскому району в этом году выполнены работы по перекладке протяженностью 5,8 км.", - отметил Николай Завада, - "Это самый большой объем из всех районов города". Как пояснил замдиректора производственного комплекса, это связано с тем, что район больше всех, а техническое состояние сетей, особенно Алексеевского жилмассива, в изношенном состоянии.
С 2016 года в Шевченковском районе заменено 40 км. труб. В первую очередь меняются проблемные участки. Общая же протяженность трубопровода в Шевченковском районе 280 км. В 2021 году в Харькове было запланировано переложить 25 км труб, На сегодня ремонт выполнен на 21 км. В КП «Харьковводоканал» говорят, до конца года успеют закончить менять трубы на оставшихся 4-х км.
Напомним, ранее мы писали о том, почему временно не работают
личные кабинеты абонентов Харьковводоканала.
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