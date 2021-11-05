05.11.2021 15:30 Виталий Хиневич

«Кремируйте»: во Львове солдат из Харьковской области выбросился из окна

В городе Львов 30 октября погиб солдат срочной службы, уроженец Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».

Отмечается, что 18-летний парень, житель города Первомайский, выбросился из окна уборной воинской части 30 октября около 12:00.

Медики пытались спасти парня, однако им это не удалось. В 12:14 была зафиксирована смерть военнообязанного.

При первичном осмотре тела парня на левой руке возле большого пальца была обнаружена надпись «кремируйте».

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Кроме этого отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали криминальное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с квалификацией самоубийство.

Военнообязанный был направлен на срочную службу в город Львов 27 октября текущего года.

Напомним, ранее 36-летний житель Харькова покончил жизнь самоубийством , выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже.