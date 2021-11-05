05.11.2021 15:30 Виталий Хиневич
«Кремируйте»: во Львове солдат из Харьковской области выбросился из окна
В городе Львов 30 октября погиб солдат срочной службы, уроженец Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «MyKharkov.info».
Отмечается, что 18-летний парень, житель города Первомайский, выбросился из окна уборной воинской части 30 октября около 12:00.
Медики пытались спасти парня, однако им это не удалось. В 12:14 была зафиксирована смерть военнообязанного.
При первичном осмотре тела парня на левой руке возле большого пальца была обнаружена надпись «кремируйте».
Кроме этого отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали криминальное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с квалификацией самоубийство.
Военнообязанный был направлен на срочную службу в город Львов 27 октября текущего года.
Напомним, ранее 36-летний житель Харькова покончил жизнь самоубийством
, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже.
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