05.11.2021 15:00 Дмитрий Колоней
Махинации на 8 миллионов: под Харьковом отменят незаконные договора
Под Харьковом заключали соглашения без открытых торгов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, в начале 2021 года отделом Боровского поселкового совета Изюмского района проведена закупка тепловой энергии на сумму более 8 млн. грн. При этом установлено, что заключены соглашения с нарушением требований законодательства.
Поселковый совет не провел открытые торги и вместо этого, в обход других участников, лишив их возможности предоставить свои предложения по участию в тендере, без всяких оснований, закупил энергию, кулуарно проведя переговоры и заключив договора с местным коммунальным предприятием.
Такими действиями нивелированы попытки государства создать условия для эффективного использования бюджетных средств при закупке товаров, работ и услуг путем применения соответствующих механизмов при проведении закупок, определенных в Законе Украины «О публичных закупках».
Указанные нарушения требований законодательства послужили основанием для принятия мер представительского характера путем предъявления прокуратурой соответствующих исков в суд. Благодаря принципиальной позиции окружной прокуратуры по результатам разбирательств судебных дел Хозяйственным судом Харьковской области интересы государства в бюджетной сфере возобновлены.
Напомним, ранее мы писали о незаконном тендере
на 17 миллионов, решение по которому опротестовала прокуратура.
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