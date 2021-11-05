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05.11.2021  15:00   Дмитрий Колоней

Махинации на 8 миллионов: под Харьковом отменят незаконные договора

Под Харьковом заключали соглашения без открытых торгов.

Криминал Харьковщины: Отменены незаконные договора на 8 миллионов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, в начале 2021 года отделом Боровского поселкового совета Изюмского района проведена закупка тепловой энергии на сумму более 8 млн. грн. При этом установлено, что заключены соглашения с нарушением требований законодательства.
 
Поселковый совет не провел открытые торги и вместо этого, в обход других участников, лишив их возможности предоставить свои предложения по участию в тендере, без всяких оснований, закупил энергию, кулуарно проведя переговоры и заключив договора с местным коммунальным предприятием. 
 
 
Такими действиями нивелированы попытки государства создать условия для эффективного использования бюджетных средств при закупке товаров, работ и услуг путем применения соответствующих механизмов при проведении закупок, определенных в Законе Украины «О публичных закупках».
 
Указанные нарушения требований законодательства послужили основанием для принятия мер представительского характера путем предъявления прокуратурой соответствующих исков в суд. Благодаря принципиальной позиции окружной прокуратуры по результатам разбирательств судебных дел Хозяйственным судом Харьковской области интересы государства в бюджетной сфере возобновлены.
 
Напомним, ранее мы писали о незаконном тендере на 17 миллионов, решение по которому опротестовала прокуратура. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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