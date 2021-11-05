05.11.2021 15:00 Дмитрий Колоней

Махинации на 8 миллионов: под Харьковом отменят незаконные договора

Под Харьковом заключали соглашения без открытых торгов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, в начале 2021 года отделом Боровского поселкового совета Изюмского района проведена закупка тепловой энергии на сумму более 8 млн. грн. При этом установлено, что заключены соглашения с нарушением требований законодательства.

Поселковый совет не провел открытые торги и вместо этого, в обход других участников, лишив их возможности предоставить свои предложения по участию в тендере, без всяких оснований, закупил энергию, кулуарно проведя переговоры и заключив договора с местным коммунальным предприятием.

Такими действиями нивелированы попытки государства создать условия для эффективного использования бюджетных средств при закупке товаров, работ и услуг путем применения соответствующих механизмов при проведении закупок, определенных в Законе Украины «О публичных закупках».

Указанные нарушения требований законодательства послужили основанием для принятия мер представительского характера путем предъявления прокуратурой соответствующих исков в суд. Благодаря принципиальной позиции окружной прокуратуры по результатам разбирательств судебных дел Хозяйственным судом Харьковской области интересы государства в бюджетной сфере возобновлены.

Напомним, ранее мы писали о незаконном тендере на 17 миллионов, решение по которому опротестовала прокуратура.