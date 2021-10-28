28.10.2021 13:40 Виталий Хиневич
Какой будет цена на газ для украинцев
Денис Шмыгаль призвал граждан не тратить время и заключать договора с «Нафтогазом» или с другим поставщиком.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.
Цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. Для абонентов «Нафтогаза» она составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр.
Кроме этого, Шмыгаль еще раз обратил внимание, что правительство в два раза снизило тариф для жителей Украины, которые остались без поставщика газа.
Для них стоимость голубого топлива будет такой же, как и для остальных абонентов «Нафтогаза».
"Призываю украинцев не тратить время и заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую цену в течение всего отопительного сезона",-сообщил Денис Шмыгаль.
Напомним, правительство
Украины обещало помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.
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