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28.10.2021  13:40   Виталий Хиневич

Какой будет цена на газ для украинцев

Денис Шмыгаль призвал граждан не тратить время и заключать договора с «Нафтогазом» или с другим поставщиком.

Цена на газ в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.
 
Цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. Для абонентов «Нафтогаза» она составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр. 
 
Кроме этого, Шмыгаль еще раз обратил внимание, что правительство в два раза снизило тариф для жителей Украины, которые остались без поставщика газа.
 
 
Для них стоимость голубого топлива будет такой же, как и для остальных абонентов «Нафтогаза». 
 
"Призываю украинцев не тратить время и заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую цену в течение всего отопительного сезона",-сообщил Денис Шмыгаль.
 
Напомним, правительство Украины обещало помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.
 
Источник:   КабМин
 Тэги:  газ, харьков
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