28.10.2021 13:40 Виталий Хиневич

Какой будет цена на газ для украинцев

Денис Шмыгаль призвал граждан не тратить время и заключать договора с «Нафтогазом» или с другим поставщиком.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заседание Кабинета министров Украины.

Цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. Для абонентов «Нафтогаза» она составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр.

Кроме этого, Шмыгаль еще раз обратил внимание, что правительство в два раза снизило тариф для жителей Украины, которые остались без поставщика газа.

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Для них стоимость голубого топлива будет такой же, как и для остальных абонентов «Нафтогаза».

"Призываю украинцев не тратить время и заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую цену в течение всего отопительного сезона",-сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, правительство Украины обещало помочь местным предприятиям теплокоммунэнерго решить вопрос с задолженностью по оплате за газ, которая у них образовалась.