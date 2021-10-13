13.10.2021 18:45 Дмитрий Колоней

Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг

Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг» № 1767-IX.

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Закон вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.

Этим законодательным актом определяется, что такой принцип не может применяться к госрегистрации прав на недвижимое имущество, актов гражданского состояния граждан, юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей.

Также этот принцип не применяется к государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Кроме того, принцип предоставления публичной (электронной публичной) услуги по умолчанию не может применяться к регистрации уставов территориальных общин, в том числе - городов Киева и Севастополя; регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук; процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет Министров Украины.

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