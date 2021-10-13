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13.10.2021  18:45   Дмитрий Колоней

Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг

Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.

Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг» № 1767-IX.
 
 
Закон вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.
 
 
Этим законодательным актом определяется, что такой принцип не может применяться к госрегистрации прав на недвижимое имущество, актов гражданского состояния граждан, юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей.
 
 
Также этот принцип не применяется к государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств.
 
 
Кроме того, принцип предоставления публичной (электронной публичной) услуги по умолчанию не может применяться к регистрации уставов территориальных общин, в том числе - городов Киева и Севастополя; регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук; процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).
 
 
В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет Министров Украины.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что теперь на свой смартфон можно установить приложение «еСуд». Данная программа позволит следить за продвижением процессуальных дел, получать в режиме онлайн судебные документы, получать уведомления о судебных заседаниях. Данное мобильное приложение является дочерним программным обеспечением «Электронный суд», в котором также возможно получать все необходимые документы. В свою очередь «еСуд» адаптирован под мобильные устройства граждан. После закрытого тестирования онлайн услуги приложение будет доступно для скачивания на интернет платформах GooglePlay и AppleStore. Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія».
 
Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  электронные услуги, украина, харьков, подписан закон, президент, зеленский
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