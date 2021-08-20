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20.08.2021  13:42   

Песочинский мост открыт для транспорта после капитального ремонта (фото)

Восстановлено движение транспорта на Песочинском путепроводе, на участке км 0 +518 автодороги М-18-1.

https://kh.ukravtodor.gov.ua

Утром 20 августа открыто движение автотранспорта на капитально отремонтированном Песочинском путепроводе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на службу автомобильных дорог.

Напомним, с мая 2021 года на Песочинском путепроводе проходил капитальный ремонт участка, на котором в 2019 году произошло аварийное обрушение моста. Схемы объезда дорожники анонсировали перед началом ремонтных работ.

В САД отметили, что Песочинский путепровод длиной 59,95 погоннызх метров капитально отремонтировали в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» меньше чем за 4 месяца.

Выполнены работы по замене ригеля, укрепления стоек опор, устройство новых капителей, устройство нового мостового полотна с гидроизоляцией и 2-х слойным асфальтобетонным покрытием. Выполнен ремонт пролетных строений, устройство конуса и износостойкого покрытия на тротуарах. Нанесена дорожная разметка. Кроме этого, 18 августа было проведено успешное испытание сооружения.

https://kh.ukravtodor.gov.ua

https://kh.ukravtodor.gov.ua

Источник:   САД
 Тэги:  движение, харьков, транспорт
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