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20.08.2021  13:31   

В Чугуевском районе Харьковской области горел дом

Двухэтажный дом горел на территории Харьковской области в селе Коробочкино.

Пожар в Чугуевском районе
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс службу ГСЧС Харьковской области. Отмечается, что пожар возник 19 августа около 23.51 по улице Первомайская, 4. Площадь пожара составила 280 квадратных метра. 
 
На момент прибытия спасателей к месту трагедии, огнем была охвачена крыша дома, внутри горела мебель и домашние вещи. Пострадавших обнаружено не было. 
 
На ликвидацию пожара пожарным понадобилось 7 часов. Причины возникновения пожара устанавливаются.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о найденном трупе во время тушения пожара в Новобаварском районе.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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