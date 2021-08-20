20.08.2021 13:10 Евгений Клочко

Самый большой флагшток в Европе готовят к открытию в Харькове (фото)

Завершается подготовка комплекса флагштока к открытию, которое запланировано на 23 августа в День флага.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , на прилегающей территории коммунальщики благоустраивают сквер и демонтируют забор. Также ночью коммунальщики проверили и сам механизм флагштока и его подсветку.

Стоит напомнить, что подобные конструкции устанавливают чуть ли не во всех регионах страны, однако харьковский - самый высокий. Его длина - 101 метр. В столице Украины, к примеру, высота флагштока, установленного в 2020 году составляет 90 метров.

К слову, харьковский флагшток может побить рекорд не только Украины, но и Европы. На сегодняшний день самым высоким является флагшток в городе Хамина в Финляндии. Его высота — 100 метров.

Напомним, 20 августа в Херсоне при монтаже рухнул 70-метровый флагшток. Конструкция упала на припаркованный автомобиль. К счастью никто не пострадал.

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