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20.08.2021  12:51   Рита Парфенова

В центре Харькова запретят парковку

На площади Конституции временно ограничивается парковка транспорта.


Фото из открытых источников

В субботу будет запрещена парковка в центре Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Так, 21 августа с 7.00 до конца торжественных приемов ограничивается парковка транспорта по площади Конституции, на участке от улицы Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), и по Соборному переулку, на участке от улицы Квитки-Основьяненко к площади Конституции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие улицы будут непроездными из-за праздничных мероприятий в сквере Стрелка.
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  парковка, харьков
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