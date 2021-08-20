20.08.2021 12:51 Рита Парфенова

В центре Харькова запретят парковку

На площади Конституции временно ограничивается парковка транспорта.



Фото из открытых источников

В субботу будет запрещена парковка в центре Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Так, 21 августа с 7.00 до конца торжественных приемов ограничивается парковка транспорта по площади Конституции, на участке от улицы Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), и по Соборному переулку, на участке от улицы Квитки-Основьяненко к площади Конституции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие улицы будут непроездными из-за праздничных мероприятий в сквере Стрелка.

Источник: Городская диспетчерская служба

харьков Тэги: парковка