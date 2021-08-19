Праздничные мероприятия в сквере Стрелка в Харькове: какие улицы будут непроездными

Движение транспорта запретят в Банном переулке и по Рыбной площади.
С 20 по 25 августа 2021 года запрещается движение транспортных средств по Банному переулку и Рыбной площади, на участке от площади Павловской до улицы Университетской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Движдение будет закрыто в связи с празднованием 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 30-й годовщины независимости Украины, с целью подготовки и проведения в сквере «Стрелка» городской ярмарки пищи.
На указанный период, с 20 по 25 августа, изменятся маршруты общественного пассадирского транспорта.
Так, движение автобусного маршрута №304 будет осуществляется следующим образом: пл. Павловская – ул. Университетская и далее по маршруту.
Также круглосуточно с 20 августа 2021 по 25 августа 2021 запрещается движение троллейбусов по площади Сергиевском, площади Павловском, пер. Банном, площади Рыбном.
Троллейбус №27 будет ходить так: пл. Благовещенская – Соборный спуск – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пер. Подольский.
Нвпомним, с 10 по 29 августа в Харькове пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине независимости Украины.
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