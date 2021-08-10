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10.08.2021  08:50   

Как Харьков отметит День города и День Независимости: программа мероприятий

Ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине независимости Украины, пройдет в Харькове с 10 по 29 августа.

 
Об этом РЕДПОСТ стало известно из распоряжения,  которое подписал руководитель города Игорь Терехов.
 
Согласно плану, 17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется фотовыставка «Харьков. 1941-1943».
 
19-23 августа в городе состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, а также митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.
 
Также 23 августа состоится торжественное открытие мемориальной доски городскому голове Харькова 2010-2020 гг. Геннадию Кернесу. Кроме того, в городе откроют ряд локаций для отдыха, в частности - обновленный Харьковский зоопарк. В этот же день праздничные мероприятия состоятся на пл. Свободы.
 
Кроме того, 23 августа в Харькове торжественным поднятием флага отметят День Государственного флага Украины.
 
Также в городе 24 августа пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины. Так, состоятся возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа «Цвета Украины» в парке Горького и хореографическо-театрализованное представление на площади Свободы.
 
29 августа в Харькове пройдет традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение».
 
Тэги:  харьков
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