10.08.2021 08:23
Аварийное отключение воды в Харькове 10 августа. Список адресов
В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 9 (п. №2) до 17:00 10 августа
ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк),
пр. Дзюбы, 3 (п. №2), 5 (п. №2), 7 (п. №2),
ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, стояк), пр. Дзюбы (ч/с) до 20:00 10 августа.
Киевский район:
ул. Звездная, 36 (п. №3) до 20:00 10 августа.
Московский район:
ул. Познанская, 11-б (стояк) до 17:00 10 августа;
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №10, стояк),
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №2) до 20:00 10 августа.
Основянский район:
пер. Соляниковский, 4, ул. Валдайская, 24 (стояк),
ул. Одесская (ч/с) до 20:00 10 августа,
пер. Подольский (ул. Гамарника), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.
Слободской район:
ул. Дизельная, 18 (п. №3) до 20:00 10 августа.
пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (п. №5) до 10:00 10.08.21 г.
Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк),
пр. Победы, 67 (п. №5, стояк),
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк), 35 (п. №5) до 20:00 10 августа.
Напомним, 9 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду
.
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