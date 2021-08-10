Аварийное отключение воды в Харькове 10 августа. Список адресов

В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.