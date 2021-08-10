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10.08.2021  08:23   

Аварийное отключение воды в Харькове 10 августа. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 9 (п. №2) до 17:00 10 августа
ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), 
пр. Дзюбы, 3 (п. №2), 5 (п. №2), 7 (п. №2), 
ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, стояк), пр. Дзюбы (ч/с) до 20:00 10 августа.
 
Киевский район: 
ул. Звездная, 36 (п. №3) до 20:00 10 августа.
 
Московский район: 
ул. Познанская, 11-б (стояк) до 17:00 10 августа; 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №10, стояк), 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №2) до 20:00 10 августа.
 
Основянский район: 
пер. Соляниковский, 4, ул. Валдайская, 24 (стояк), 
ул. Одесская (ч/с) до 20:00 10 августа, 
пер. Подольский (ул. Гамарника), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.
 
Слободской район: 
ул. Дизельная, 18 (п. №3) до 20:00 10 августа.
пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа г.
 
Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 16 (п. №5) до 10:00 10.08.21 г.
 
Шевченковский район: 
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), 
пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), 
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк), 35 (п. №5) до 20:00 10 августа.
 
Напомним, 9 июля в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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