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10.08.2021  09:40   

Крупный пожар в Харькове: неудачно заправил авто и едва не сжег жилой дом

Пожар произошел 9 августа в Киевском районе Харькова на улице Николаева.

Пожар в Харькове уничтожил несколько автомобилей и мотоцикл. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации пожарных, возгорание произошло при попытке хозяина заправить машину топливом. Огонь быстро перекинулся на гараж и хозпостройку. Также огонь охватил автомобили "Киа Sportage", "Иж-2715" и мотоцикл "Иж Юпитер-3". Существовала опасность возгорания жилого дома.
 
Пожар в Харькове уничтожил несколько автомобилей и мотоцикл. Новости Харькова
 
В результате тушения пожара, 65-летний хозяин получил ожоги конечностей и был госпитализирован в больницу неотложной скорой медицинской помощи Харькова.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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