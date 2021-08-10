10.08.2021 09:40

Крупный пожар в Харькове: неудачно заправил авто и едва не сжег жилой дом

Пожар произошел 9 августа в Киевском районе Харькова на улице Николаева.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации пожарных, возгорание произошло при попытке хозяина заправить машину топливом. Огонь быстро перекинулся на гараж и хозпостройку. Также огонь охватил автомобили "Киа Sportage", "Иж-2715" и мотоцикл "Иж Юпитер-3". Существовала опасность возгорания жилого дома.

В результате тушения пожара, 65-летний хозяин получил ожоги конечностей и был госпитализирован в больницу неотложной скорой медицинской помощи Харькова.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто . От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.