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10.08.2021  10:14   

В детских садах Харькова готовят условия для особых детей

В детских садах Харькова началось создание инклюзивных групп для особых деток.


Фото из открытых источников
В частности, к 1 сентября такая группа для детей с аутизмом откроется в Слободском районе в детском саду № 362. В группу уже набрали 10 детей. 
 
«Открытие этой группы было инициировано Игорем Тереховым после встречи с родителями района. Эта группа необычная. В ней будет специальное оборудование из естественных материалов. С такими детками будут работать два воспитателя, дефектолог, педиатр и массажист. После ремонта медблока открываем массажный кабинет. Также для особых детей будет обустроена специальная игровая площадка со специальными безопасными игровыми комплексами, которые будут способствовать развитию таких детей», — рассказала  заведующая дошкольным учреждением Елена Вольвач.
 
 
В планах городских властей — создать такие специализированные детсадовские группы во всех районах Харькова. Ведь успешный опыт работы с этим вопросом уже есть: в каждой третьей городской школе на сегодняшний день функционируют инклюзивные классы.
Игорь Терехов заявлял, что его позицией является предоставление равных условий для обучения и развития всем детям Харькова: 
 
«В наших школах, детских садах созданы инклюзивные группы. Мы сталкиваемся с тем, что некоторые родители просят учить детей с ограниченными возможностями отдельно от своих детей, но так быть не должно. Мы не должны разделять людей».
 
Напомним, филиал Харьковского инклюзивного ресурсного центра откроется в этом году в одной из школ на Павловом Поле.
 
 
Тэги:  инклюзивное образование, харьков
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