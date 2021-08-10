10.08.2021 10:14

В детских садах Харькова готовят условия для особых детей

В детских садах Харькова началось создание инклюзивных групп для особых деток.



Фото из открытых источников

В частности, к 1 сентября такая группа для детей с аутизмом откроется в Слободском районе в детском саду № 362. В группу уже набрали 10 детей.

«Открытие этой группы было инициировано Игорем Тереховым после встречи с родителями района. Эта группа необычная. В ней будет специальное оборудование из естественных материалов. С такими детками будут работать два воспитателя, дефектолог, педиатр и массажист. После ремонта медблока открываем массажный кабинет. Также для особых детей будет обустроена специальная игровая площадка со специальными безопасными игровыми комплексами, которые будут способствовать развитию таких детей», — рассказала заведующая дошкольным учреждением Елена Вольвач.

В планах городских властей — создать такие специализированные детсадовские группы во всех районах Харькова. Ведь успешный опыт работы с этим вопросом уже есть: в каждой третьей городской школе на сегодняшний день функционируют инклюзивные классы.

Игорь Терехов заявлял, что его позицией является предоставление равных условий для обучения и развития всем детям Харькова:

«В наших школах, детских садах созданы инклюзивные группы. Мы сталкиваемся с тем, что некоторые родители просят учить детей с ограниченными возможностями отдельно от своих детей, но так быть не должно. Мы не должны разделять людей».

Напомним, филиал Харьковского инклюзивного ресурсного центра откроется в этом году в одной из школ на Павловом Поле.