10.08.2021 10:39

В Харькове не хватает медиков для вакцинации населения

Эту проблему сегодня во время аппаратного совещания под руководством Игоря Терехова озвучила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . По её словам на сегодня заболеваемость коронавирусом падает, в то время как количество желающих вакцинороваться растёт. В Харькове создано 50 бригад для проведения прививок, дополнительно еще формируют, однако не хватает младшего медицинского персонала. Порой медсестер приходилось снимать с приёмов в медучреждениях. Но, как заверила Светлана Горбунова-Рубан, вопрос этот обязательно решится, рессурсы изыщут.

В ближайшее время в Индустриальном и Немышлянском районах на базе терцентров будут открыты центры для вакцинации. Работать они будут с понедельника по пятницу. А вот 34 кабинета вакцинации в медучреждениях работают ежедневно без выходных. Так, за прошедшие выходные вакцинировали 3368 человек. Всего в Харькове вакцинировано 93372 человека, из них 49864 уже получили вторую дозу вакцины.

Руководитель города Игорь Терехов потребовал усилить работу по проведенню иммунизации и вести ежедневную статиску по количеству прививок.

Напомним, в харьковских школах начали собирать данные об вакцинированных учителях а также об техническом персонале.