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10.08.2021  10:39   

В Харькове не хватает медиков для вакцинации населения

Эту проблему сегодня во время аппаратного совещания под руководством Игоря Терехова озвучила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. По её словам на сегодня  заболеваемость коронавирусом падает, в то время как количество желающих вакцинороваться растёт. В Харькове создано 50 бригад для проведения прививок, дополнительно еще формируют, однако не хватает младшего медицинского персонала. Порой медсестер приходилось снимать с приёмов в медучреждениях. Но, как заверила Светлана Горбунова-Рубан, вопрос этот обязательно решится, рессурсы изыщут. 
 
В ближайшее время в Индустриальном и Немышлянском районах на базе терцентров будут открыты центры для вакцинации. Работать они будут с понедельника по пятницу. А вот 34 кабинета вакцинации в медучреждениях работают ежедневно без выходных. Так, за прошедшие выходные вакцинировали 3368 человек. Всего в Харькове вакцинировано 93372 человека, из них 49864 уже получили вторую дозу вакцины.
 
Руководитель города Игорь Терехов потребовал усилить работу по проведенню иммунизации и вести ежедневную статиску по количеству прививок.
 
Напомним, в харьковских школах начали собирать данные об вакцинированных учителях а также об техническом персонале. 
 
Тэги:  харьков, вакцинация
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