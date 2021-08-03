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03.08.2021  14:10   Евгений Клочко

В Харькове стали вести учет вакцинированных педагогов

В школах Харькова начали сбор информации о вакцинированных сотрудниках школ.

Вакцинированных педагогов посчитают в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV TODAY». В Харьковских школах начали собирать данные об вакцинированных учителях а также об техническом персонале. 
 
Отмечается, что при попадании области в «желтую» зону карантина, учебный процесс допускается лишь при наличии не менее 80% вакцинированного персонала. При этом, данное требование не касается работников детских садов.
 
Данные требования постановил Кабинет министров Украины. Об обязательной вакцинации да данный момент речи не идет. 
 
Напомним, педагоги, привлеченные к проведению ВНО, смогут вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь
Тэги:  харьков, вакцинация, коронавирус, дельта
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