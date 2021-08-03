03.08.2021 14:20

В Харькове более 200 домов ЖК, ЖСК и ОСМД получат финансовую поддержку города (фото)

В этом году в более чем 200 домах ЖК, ЖСК и ОСМД запланировано выполнить ремонтные работы в рамках городской программы.





Об этом 3 августа сообщила главный специалист отдела по контролю за деятельностью ЖК, ЖСК и ОСМД Департамента жилищно-коммунального хозяйства Диана Устимчук. Об этом 3 августа сообщила главный специалист отдела по контролю за деятельностью ЖК, ЖСК и ОСМД Департамента жилищно-коммунального хозяйства Диана Устимчук.

Она напомнила, что с 2007 года в городе работает программа финансовой поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД, согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: не менее 25% средств выделяют жители домов, остальные средства - бюджет территориальной громады. На данный момент в работе находится около 50 объектов, в частности, дом по пр. Юбилейному, 81, который частично состоит в ОСМД (четыре подъезда), а частично - в ЖК (шесть подъездов).

Как рассказал председатель правления ОСМД Юрий Иванютенко, сейчас в 1-4 подъездах дома ремонтируют кровлю. В последний раз ее капитальный ремонт выполнялся около 14 лет назад. За это время кровля пришла в негодность и стала протекать. По его словам, на данный момент на крыше демонтировали старое покрытие, заменили старые металлические свесы на оцинкованные, которые считаются более долговечными, и уложили два слоя рубероида. Работы выполняются с применением современных технологий.

Ранее в доме также на условиях софинансирования отремонтировали отмостку, цоколь, входные группы, установили новые окна, выполнили ремонт части подъездов ОСМД. Также был выполнен капитальный ремонт кровли в части дома, относящейся к ЖК. На ближайшее время там запланирован ремонт шести подъездов.

Отметим, что для участия в программе финансовой поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД необходимо обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Заявки на 2022 год будут приниматься с октября 2021 года до конца января 2022 года.

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