03.08.2021 13:09

Харьковская власть помогает с крышей городским ОСМД

В рамках городской программы поддержки ОСМД в Харькове выполняются ремонты в многоэтажках.

В этом году в ней участвуют 200 домов. Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , сейчас идут работы по замене покрытия крыши в одном из таких домов по проспекту Юбилейному, 81 в Московском районе. Капитальный ремонт крыша этого дома не видела 14 лет, рассказывает председатель ОСМД. Соответственно, ремонт крыши стал вопросом №1 для всех жильцов.

Заявку на участие в городской программе софинансирования подали ещё в 2019-м, но из-за многих причин, в том числе и карантина, к работам приступили только в 2021 году. По условиям участия 25% от общей стоимости работ – в данном случае это 432 000 грн. - финансируют жильцы дома. Они собрали 117 тысяч грн., 75% выделили из бюджета Харькова. Сейчас здесь участок крыши площадью 700 кв. метров устилается современным еврорубероидом в два слоя. Это гарантирует, отмечают подрядчики, что покрытие прослужит без течи 15 лет.

Напомним, в 2020 году было израсходовано более 35 млн грн. на поддержку жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов города Харькова.