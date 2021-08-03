03.08.2021 13:28

Пробыл под водой 5 минут: медики спасли жизнь нетрезвому отдыхающему

В Харьковской области медики вернули к жизни мужчину, который пробыл под водой более пяти минут.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр экстренной медицинской помощи.

Так, 2 августа медикам поступило сообщение от жителя Нововодолажского района с просьбой о помощи мужчине. 40-летний мужчина прыгнул в воду, ударился головой, потеряв сознание.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков провела ряд реанимационных мероприятий, так как пострадавший находился в стадии клинической смерти. Благодаря слаженным действия спасательной бригады, мужчину вернули к жизни, восстановив сердечную деятельность. После оказания комплекса медицинских мероприятий, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение.

Позже медики отметили, что отдыхающий находился в состоянии алкогольного опьянения.

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