Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пробыл под водой 5 минут: медики спасли жизнь нетрезвому отдыхающему
03.08.2021  13:28   

Пробыл под водой 5 минут: медики спасли жизнь нетрезвому отдыхающему

В Харьковской области медики вернули к жизни мужчину, который пробыл под водой более пяти минут.

Медики реанимировали утонувшего мужчину на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр экстренной медицинской помощи.
 
Так, 2 августа медикам поступило сообщение от жителя Нововодолажского района с просьбой о помощи мужчине. 40-летний мужчина прыгнул в воду, ударился головой, потеряв сознание.
 
Прибывшая на место происшествия бригада медиков провела ряд реанимационных мероприятий, так как пострадавший находился в стадии клинической смерти. Благодаря слаженным действия спасательной бригады, мужчину вернули к жизни, восстановив сердечную деятельность. После оказания комплекса медицинских мероприятий, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. 
 
Позже медики отметили, что отдыхающий находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Ранее мы писали, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде к больному с инфарктом.
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медики, реанимация, сердце
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Медики вернули к жизни мотоциклиста, который попал в ДТП 25.07 Власть Валковские медики с помощью пикета добились выплат заработных плат 13.05 Криминал и происшествия На Харьковщине спасатели помогли добраться медикам к парализованной женщине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 