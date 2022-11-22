    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Швидка подарувала друге життя харків’янину з тяжкою хворобою
22.11.2022  09:58   Рита Парфенова

Швидка подарувала друге життя харків’янину з тяжкою хворобою

Лікарі провели вдалу реанімацію чоловіка з епілепсією.

бригада ЕМД 806 у складі фельдшера Наталії Рубцової, м/с Марини Єлізарової та водія Олександра Солохи
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Повдомляється, що важкий напад епілепсії став причиною клінічної смерті 57-річного харків’янина.

Проте завдяки високопрофесійним та оперативним діям бригади ЕМД 806, яка прибула на виклик, у складі фельдшера Наталії Рубцової, м/с Марини Єлізарової та водія Олександра Солохи, життя чоловіка було врятовано.

Після проведення реанімаційних заходів, живого чоловіка було шпиталізовано до лікувального закладу.

Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая помощь, реанимация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 Медицина Під Харковом жінку врятували від смерті 17.10 Суспільство Мы - одна большая семья, в которой каждый работает на общую победу - Ігор Терехов 05.10 Медицина У Харкові врятували життя 80-річній жінці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 