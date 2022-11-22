Швидка подарувала друге життя харків’янину з тяжкою хворобою

Лікарі провели вдалу реанімацію чоловіка з епілепсією.
Повдомляється, що важкий напад епілепсії став причиною клінічної смерті 57-річного харків’янина.
Проте завдяки високопрофесійним та оперативним діям бригади ЕМД 806, яка прибула на виклик, у складі фельдшера Наталії Рубцової, м/с Марини Єлізарової та водія Олександра Солохи, життя чоловіка було врятовано.
Після проведення реанімаційних заходів, живого чоловіка було шпиталізовано до лікувального закладу.
Нагадаємо, бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова врятувала життя молодій жінці.
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