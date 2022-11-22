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22.11.2022  09:19   Рита Парфенова

Під Харковом загинув чоловік, підірвавшись на міні

Надзвичайна пригода сталася в понеділок, 21 листопада, на території Харковської області.

обережно міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

«Залишається високою мінна небезпека. У селі Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці», – написав він.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники ГСЧС виїжджали для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на території Харківської області.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, изюм, агресия россии
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