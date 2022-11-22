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22.11.2022  08:51   

Військові рф вдарили з РСЗВ по житловим будинкам Харківщини: є поранені (фото)

Минулої доби рятувальники ГСЧС виїжджали для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на території Харківської області.

окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по житловому сектору міста Вовчанськ Чугуївського району

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 21 листопада окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору міста Вовчанськ Чугуївського району. О 17:39 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив у приватний будинок та господарчу споруду. Внаслідок влучання відбулись значні руйнації та виникла пожежа в будинку на площі 5 кв.м. Під завалами будинку опинились 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх дістали з-під уламків рятувальники та передали медикам швидкої. Люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їхній стан медики оцінюють як середній. Пожежу ліквідували о 18:10.

окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по житловому сектору міста Вовчанськ Чугуївського району

Рятувальники 64-ї ДПРЧ з м. Лисичанська та 50-ї ДРПЧ з м. Чугуєва виїздили на перевірку на місце обстрілу приватного сектору у м. Чугуєві. Пожеж там не зафіксовано, проте ворожі снаряди зруйнувати двоповерховий приватний будинок, надвірні забудови та 2 автомобіля на території 3-х домоволодінь. Постраждалих немає.

Близько дев’ятої години вечора росіяни ракетами вдарили по Чугуєву.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 21 по 22 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Близько дев’ятої години вечора росіяни ракетами вдарили по Чугуєву.

Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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