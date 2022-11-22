22.11.2022 08:39 Рита Парфенова

Харків на ранок 22 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 листопада.

Загалом за добу з 21 по 22 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної води.