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22.11.2022  08:39   Рита Парфенова

Харків на ранок 22 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 листопада.

Загалом за добу з 21 по 22 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122  вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної  води.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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