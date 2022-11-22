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22.11.2022  08:25   Рита Парфенова

Про бойові дії на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ (відео)

Протягом доби з 21 по 22 листопада агресор намагався утриматися на захоплених територіях.

 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області.

Нагадаємо, ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харківщини.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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