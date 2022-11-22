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22.11.2022  08:00   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 22 листопада: подробиці

У вівторок, 22 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.

«Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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