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22.11.2022  10:28   Рита Парфенова

Окупанти майже три місяці тримали чоловіка в катівні під Харковом

Слідчі через телеграм-канал «Воєнні злочини» знайшли чоловіка, який майже 3 місяці був в катівні.

катівня, розташована у поліцейському відділу Балаклії
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

У листопаді правоохоронцям написав 40-річний Олександр, який 85 днів знаходився в Балаклійській катівні, розташованій в поліцейському відділу.

З його слів, 30 травня до його будинку підійшло двоє окупантів, які після перевірки документів вдягли йому мішок на голову, вивезли в поле, та почали погрожувати вбивством, якщо він не розповість «де мешкають АТОвці». Залякувати Олександра вони намагались по різному - засипали землею, стріляли в повітря, тримали ніж біля горла. Не дивлячись на все це, ніякої інформації він їм не надав, за що вони повезли його в «місце, де вміють допитувати».

катівня, розташована у поліцейському відділу Балаклії

Олександра кинули до камери, де знаходилось ще 6 людей - усі місцеві мешканці, які теж були спіймані росіянами - колишні військовослужбовці, підприємці, учасники АТО.

На 45-й день ув’язнення його вперше повели на допит - представники рф в масках, розпитуючи про знаходження військовослужбовців та АТОвців в Балаклії, катували Олександра електрострумом - проводу були прикріплені до його великих пальців та долонь.

Ніяких відповідей вони від нього не почули, тому відпустили з допиту, а ще через 40 днів - відпустили додому, погрожуючи що «вони його не забули». Олександр виїхав через територію рф до Латвії, де зараз і перебуває.

катівня, розташована у поліцейському відділу Балаклії

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  пытки, харьков, агрессия россии
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