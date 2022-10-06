06.10.2022 15:58 Дмитро Колонєй

В цеху під Харковом знайдені тіла замучених окупантами людей (фото)

Поліція під Харковом вилучила тіла двох людей зі слідами насильницької смерті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську прокуратур у на деокупованій території Харківщини поліція виявила загиблих біля металевого циліндрового барабану цеху з виготовлення цегли на території підприємства у селищі Куп’янськ-Вузловий. У обох цивільних зв’язані руки за спиною.Вбити чоловікам було приблизно 60 років. У двох трупів — сліди катувань.

6 жовтня 2022 року працівники поліції та прокуратури провели огляд місця події. У померлих виявлені чисельні тілесні ушкодження, що свідчить про їх насильницьку смерть.

У одного із загиблих- синці на шиї та грудній клітині, у іншого — рана від кульового поранення на грудній клітині та у паховій зоні. На волосяній частині голови у другого трупа є рана, у просвіті якої вбачається зруйновані кістки черепа та речовина головного мозку.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Тіла загиблих вилучені та направлені на судово-медичну експертизу. Їх особи та обставини смерті встановлюються.