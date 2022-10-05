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05.10.2022  18:56   Дмитро Колонєй

Тіла вбитих у кайданах: знайдені нові жертви тортур окупантів під Харковом (фото)

Під Харковом слідчі фіксують наслідки військові злочини загарбників.

Ззнайдені дві нові жертви звірств окупантів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на ГУ Нацполіції, правоохоронці виявила тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Тіла загиблих знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. Також у загиблих наявні вогнепальні поранення голови.
 
Ззнайдені дві нові жертви звірств окупантів під Харковом
 
Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри і глибиною 4 метри. 
 
Особи загиблих встановлюються. 
 
Ззнайдені дві нові жертви звірств окупантів під Харковом
 
Ззнайдені дві нові жертви звірств окупантів під Харковом
 
За попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася ротація.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
 
Тэги:  агрессия россии, зверства, харьков, пытки, убийство
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