05.10.2022 18:56 Дмитро Колонєй

Тіла вбитих у кайданах: знайдені нові жертви тортур окупантів під Харковом (фото)

Під Харковом слідчі фіксують наслідки військові злочини загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланнмя на ГУ Нацполіції, правоохоронці виявила тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Тіла загиблих знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. Також у загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри і глибиною 4 метри.

Особи загиблих встановлюються.

За попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася ротація.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.