05.10.2022 18:21 Дмитро Колонєй
Ремонт колії змінить маршрут трьох трамваїв у Харкові
Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, у четвер трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінять маршрут руху, що в’язано з ремонтом трамвайної колії.
6 жовтня 2022 року буде заборонено з 9:00 до 16:00 рух трамваїв по
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вул. Молочній та пл. Захисників України, від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова,
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пр. Героїв Харкова, від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова,
У цей час трамваї курсуватимуть так:
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№8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - Сабурова дача;
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№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії;
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№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Віринська - Семиградський в’їзд - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№ 27, 28 (частина 1, 2): розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - парк Машинобудівників.
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