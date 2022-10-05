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05.10.2022  18:21   Дмитро Колонєй

Ремонт колії змінить маршрут трьох трамваїв у Харкові

Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, у четвер трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінять маршрут руху, що в’язано з ремонтом трамвайної колії.

 6 жовтня 2022 року буде заборонено з 9:00 до 16:00 рух трамваїв по

  1. вул. Молочній та пл. Захисників України, від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова, 
  2. пр. Героїв Харкова, від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, 

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - Сабурова дача; 
  • №8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії;
  • №27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Віринська - Семиградський в’їзд - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • № 27, 28 (частина 1, 2): розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - парк Машинобудівників.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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