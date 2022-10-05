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05.10.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові з реалізації вилучають небезпечну рибу

Небезпечну рибу експортували в Україну з Іспанії.

продукти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що до Держпродспоживслужби в Харківській області надійшла інформація щодо харчового отруєння, спричиненого гістаміном. Це явище було викликане внаслідок вживання тунця одного й того самого виробника, який експортувався з Іспанії. (експортер: Frime S.A.U., Spain) в Україну (імпортер: ТОВ «ОДІСЕЙ ЛЮКС», вул. Київська 19-А, м. Вишневе, Київська область, 08132, партія № 3227T 10229n).
 
«У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected])»,- повідомили у Держпродспоживслужбі  Харківської області.
 
Нагадаємо, у Харківській області перевірили якість води.
 
Источник:   Держпродспоживслужба в Харківській області
 Тэги:  харьков, продукты
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