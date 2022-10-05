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05.10.2022  17:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині запрацював мобільний навчальний центр для дітей з особливими потребами (фото)

Цей автомобіль подарував Харківщині волонтер з Великої Британії.

Запрацював мобільний навчальний центр для дітей Харківщині з особливими потребами
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, начальник ХОВА Олег Синєгубов передав транспортний засіб та комплект обладнання для мобільного інклюзивно-ресурсного центру КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
 
Цей автомобіль подарував волонтер з Великої Британії. Там авто раніше слугувало класом для дітей, яких під час пандемії коронавірусу навчали користуватися засобами індивідуального захисту. У пам'ять про свою дружину іноземець назвав автоклас її іменем «Trish».
 
Як зазначив директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов, основна ідея саме мобільного центру полягає в тому, щоб охопити навчанням дітей з особливими освітніми потребами у різних куточках області. 
 
Ключі від автомобіля отримала ректорка КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Любов Покроєва. Вона розповіла, що у цьому мобільному інклюзивно-ресурсному центрі зібрані всі види навчально-методичного забезпечення, за допомогою яких фахівці можуть обстежити дитину і виявити, якої саме підтримки вона потребує –  психологічної чи медичної.
 
Методист Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Тетяна Федюшина розповіла, як працювати з дітьми завдяки пісочній терапії, з магнітними конструкторами, бізібордом та іншими методиками. 
 
Також методист Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Олена Лиско додала, що у них є спеціальний обтяжувальний жилет для гіперактивних дітей.
 
«У нас кількість діток з розладами аутистичного спектра дуже збільшилися. Є як гіперчутливі, для яких навіть простий дотик може бути болісним, а є гіперактивні, які навіть не відчувають свого тіла і їх складно посадити, щоб почати працювати. Тому на гіперактивних ми вдягатимемо такий жилетик, нарукавники чи обтяжувачі на ніжки, не більше 10-15% від маси тіла, щоб дитина звернула на педагога увагу і відчула своє тіло», – поділилася Олена Лиско.
 
В інклюзивно-ресурсному центрі передбачено 5 фахівців: психолог, олігофренопедагог, дефектолог, реабілітолог, логопед. Відтепер мобільний інклюзивно-ресурсний центр виїздитиме за запитами громадян по області, щоби забезпечити розвиток кожній дитині навіть в умовах воєнного часу.
 
Источник:   ХОДА
 Тэги:  учебв, инклюзивный центр, харьков
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