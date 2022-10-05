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05.10.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти замінували газопровід у Харківській області

У Балаклійській громаді ворог замінував кожен метр газопроводу.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» розпочали обстеження газопроводу середнього тиску у селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Огляд газових мереж проводився після роботи саперів ДСНС.
 
В результаті піротехнікам після огляду перших ста метрів газопроводу довелося знищити 104 ворожі міни.
 
Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту.
 
Фахівці проводять ремонт пошкоджених газопроводів.
 
Нагадаємо, у Харківській області посібник окупантів тікав від правоохоронців та підірвався на ворожій міні.
 
Источник:   АТ "Харківгаз
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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