05.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч
Окупанти замінували газопровід у Харківській області
У Балаклійській громаді ворог замінував кожен метр газопроводу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківгаз".
Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» розпочали обстеження газопроводу середнього тиску у селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Огляд газових мереж проводився після роботи саперів ДСНС.
В результаті піротехнікам після огляду перших ста метрів газопроводу довелося знищити 104 ворожі міни.
Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту.
Фахівці проводять ремонт пошкоджених газопроводів.
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