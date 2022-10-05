05.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Окупанти замінували газопровід у Харківській області

У Балаклійській громаді ворог замінував кожен метр газопроводу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» розпочали обстеження газопроводу середнього тиску у селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Огляд газових мереж проводився після роботи саперів ДСНС.

В результаті піротехнікам після огляду перших ста метрів газопроводу довелося знищити 104 ворожі міни.

Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту.

Фахівці проводять ремонт пошкоджених газопроводів.