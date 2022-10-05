05.10.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за період з 27.09.2022 по 04.10.2022 в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 97 проб води на санітарно-хімічні показники та 134 проби на мікробіологічні показники.

Проби води з розподільної мережі водогону в місті Лозова перевищували гігієнічні нормативи за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки. Решта досліджених проб відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в період воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 квітня 2022 року № 683.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 105 випадків зараження коронавірусом у Харкові.