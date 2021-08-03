03.08.2021 13:46

Бесплатная работа: Харьковская область - один из лидеров задолженностей по зарплатам

Харьковская область накопила долги перед работающими гражданами в размере 504,6 млн грн.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ статистики в Харьковской области. Больший долг накопила только Донецкая область, он составляет порядка 736,4 млн грн.

Отмечается, что Харьковская область в прошлом году занимала третье место в рейтинге задолженностей по выплатам заработной платы. В целом долг увеличился на 2,5% - 12,2 млн грн.

В целом рабочие в Украине не получили выплат в размере 3 млрд 392,6 млн гривен.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о требовании Валковских медиков выплатить задолженность по зарплате