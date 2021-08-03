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03.08.2021  13:46   

Бесплатная работа: Харьковская область - один из лидеров задолженностей по зарплатам

Харьковская область накопила долги перед работающими гражданами в размере 504,6 млн грн.

Долги по зарплатам в Харьковской области. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ статистики в Харьковской области. Больший долг накопила только Донецкая область, он составляет порядка 736,4 млн грн.
 
Отмечается, что Харьковская область в прошлом году занимала третье место в рейтинге задолженностей по выплатам заработной платы. В целом долг увеличился на 2,5% - 12,2 млн грн. 
 
В целом рабочие в Украине не получили выплат в размере 3 млрд 392,6 млн гривен. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о требовании Валковских медиков выплатить задолженность по зарплате.
 
Источник:   Главное управление статистики
 Тэги:  харьков, зарплата
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