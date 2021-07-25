25.07.2021 15:00
Валковские медики с помощью пикета добились выплат заработных плат
25 июля председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП «Валковскую центральную районную больница» и пообщалась с трудовым коллективом.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ХОГА. Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация с задержкой заработной платы в учреждении из-за невыплаты ковидных за апрель 2021 года и снижения доходов медучреждения.
«На следующей неделе у вас начнется выплата задолженности, которая образовалась, в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль», - сообщила медикам глава области Айна Тимчук.
Напомним, 24 июля часть медработников Валковской центральной районной больницы вышли на акцию протеста
в связи с долгами по зарплате в медучреждении. Люди ходили переходом через трассу "Киев-Харьков-Довжанский" тем самым блокируя проезд автотранспорта. С собой они принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы -" нет! "," Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости