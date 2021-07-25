Главная Новости Харькова Власть Валковские медики с помощью пикета добились выплат заработных плат
25.07.2021  15:00   

Валковские медики с помощью пикета добились выплат заработных плат

25 июля председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП «Валковскую центральную районную больница» и пообщалась с трудовым коллективом.

Выплата зарплат медикам Валкойской райбольницы начнется вскоре. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА. Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация с задержкой заработной платы в учреждении из-за невыплаты ковидных за апрель 2021 года и снижения доходов медучреждения.
 
«На следующей неделе у вас начнется выплата задолженности, которая образовалась, в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль», - сообщила медикам глава области Айна Тимчук.
 
Напомним, 24 июля часть медработников Валковской центральной районной больницы вышли на акцию протеста в связи с долгами по зарплате в медучреждении. Люди ходили переходом через трассу "Киев-Харьков-Довжанский" тем самым блокируя проезд автотранспорта. С собой они принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы -" нет! "," Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  харьков, зарплата, медики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 