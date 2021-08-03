03.08.2021 14:00

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, был пьян - данные следствия

13-летний парень, которого задержали после убийства шестилетней девочки в Старом Салтове, в тот роковой вечер был в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом РЕДПОСТ стало известно из текста постановления Волчанского райсуда от 29 июля, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений 2 августа.

По данным следствия, парень ударил девочку не менее 10 раз.

"Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, [... ] умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы ", - говорится в постановлении суда.

С посещений заброшенного здания и местности вокруг него следователи изъяли вещ доки, среди которых несколько фрагментов кирпича. Из квартиры, в которой проживал подросток, изъяли средства для стирки и мокрую одежду несовершеннолетнего.

В присутствии матери и психолога следователи опросили подругу погибшей девочки. Она рассказала, что в день убийства играла с Мирославой, к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, обещав вернуться, но так и не пришла.

"Парень на судебном заседании признался, что действительно, 28 июля находился с девочкой в помещении заброшенного здания, которое расположена неподалеку от их дома, и там нанес ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой ", - говорится в постановлении суда.

Суд изучил данные следствия и поместил подростка в приемник-распределитель для детей.

Позже спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко опроверг тот факт, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения:

"Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно.

Информацию, которая указана в постановлении, относительно алкогольного опьянения размещена из-за технической ошибки, скорее всего, этот абзац информации попал в тексте из какого-то другого документа", - написал Дмитрий Чубенко.

Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.