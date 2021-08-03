Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, был пьян - данные следствия
03.08.2021  14:00   

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, был пьян - данные следствия

13-летний парень, которого задержали после убийства шестилетней девочки в Старом Салтове, в тот роковой вечер был в состоянии алкогольного опьянения.

Убийство девочки на Харьковщине: подозреваемый подросток в момент убийства был пьян
Коллаж сайта 34.ua
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно из текста постановления Волчанского райсуда от 29 июля, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений 2 августа.
 
По данным следствия, парень ударил девочку не менее 10 раз.
 
"Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, [... ] умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы ", - говорится в постановлении суда.
 
С посещений заброшенного здания и местности вокруг него следователи изъяли вещ доки, среди которых несколько фрагментов кирпича. Из квартиры, в которой проживал подросток, изъяли средства для стирки и мокрую одежду несовершеннолетнего.
 
В присутствии матери и психолога следователи опросили подругу погибшей девочки. Она рассказала, что в день убийства играла с Мирославой, к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, обещав вернуться, но так и не пришла.
 
"Парень на судебном заседании признался, что действительно, 28 июля находился с девочкой в помещении заброшенного здания, которое расположена неподалеку от их дома, и там нанес ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой ", - говорится в постановлении суда.
 
Суд изучил данные следствия и поместил подростка в приемник-распределитель для детей.
 
Позже спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко опроверг тот факт, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения:
 
"Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно.
Информацию, которая указана в постановлении, относительно алкогольного опьянения размещена из-за технической ошибки, скорее всего, этот абзац информации попал в тексте из какого-то другого документа", - написал Дмитрий Чубенко.
 
Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.
 
Источник:   СЕГОДНЯ
 Тэги:  харьков, убийство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 августа 03.08 Харьковские истории Листая «Южный край»: Харьков накрыли суициды от "Синего кувшина" и отравления "свинцовыми" сырами. 03.08 Власть Максимальная открытость, нулевая толерантность к отпискам: в горсовете рассказали, как работают с обращениями харьковчан
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 