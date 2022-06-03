03.06.2022 17:31 Дмитрий Колоней

Все, кто потерял квартиры в Харькове, смогут жить в общежитиях, пока не получат свое жилье

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на совещание с представителями ОСМД.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов, провел совещание с представителями жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов. На встрече городской голова заявил, что каждый кооператив должен сообщить, как будет готовиться к отопительному сезону.

«Я хочу четкого понимания по каждому району, с кем вы будете заключать или заключили договоры, в частности, на вывоз мусора, потому что все частные компании пропали. Да, сейчас начали головы поднимать, но начнут стрелять - и снова никого не будет. Также я хочу понимать, какая ситуация с домами, в которые есть попадания снарядов? Как вы будете работать с такой ценой на газ, будут ли у вас лимиты и предоплата? Как будет с водой, электроэнергией, потому что у кого-то есть жильцы, у кого-то нет, а предоплату нужно внести, иначе никто не возобновит услуги. И кто будет обслуживать вам лифты, потому что частников вы не найдете», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы при подготовке к зиме частные компании, с которыми заключены договоры, выполнили свои обязательства, а горожане получали все жилищно-коммунальные услуги и жили в комфортных условиях.

Игорь Терехов сообщил, что со своей стороны город готов разговаривать с руководством компаний «Харьковгоргаз» и «Харьковоблэнерго», чтобы избежать возможных проблемных ситуаций. Также он поручил провести совещания с представителями кооперативов в каждом из районов отдельно.

«Сегодня все заинтересованы, чтобы Харьков подготовился и провел нормально следующий отопительный сезон и чтобы ваши дома, которые не находятся на балансе города, были готовы», - заявил мэр Харькова.

Также он напомнил, что все люди, потерявшие квартиры, смогут жить в общежитиях высших учебных заведений, пока не получат свое жилье. Также Игорь Терехов пообещал помочь кооперативам и ОСМД в проведении необходимых экспертиз.