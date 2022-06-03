03.06.2022 17:10 Виталий Хиневич

Конфискация имущества за сотрудничество с врагом: как это будет происходить в Украине

Конфискованное имущество будет переходить в доход Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что в Министерстве юстиции ожидают процесса по взысканию имущества у коллаборантов в ближайшее время.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюска, механизм конфискации предусматривает три этапа.

На первом этапе будут вводиться санкции согласно решения СНБО.

На втором этапе будет предусмотрено собрание Министерством юстиции письменных, официальных доказательств того, что действия лица подпадают под один из 22 критериев, определенных законом. Как только такие доказательства собраны, министерство обращается с заявлением в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с тем, чтобы активы такого лица отобрать, передать в доход государства.

Третий этап завершит суд, который рассмотрит собранные доказательства.

"И эти процессы будут быстрыми, потому что закон устанавливает короткие сроки для рассмотрения. Это будут стремительные производства. Важно также, что Высший антикоррупционный суд – это независимый суд, это реформированный суд, к которому высокое доверие у общества, поэтому мы надеемся на честный и справедливое рассмотрение", – подчеркнул министр.

Напомним, житель Донецкой области сдавал позиции ВСУ в Харьковской области.