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03.06.2022  16:59   Дмитрий Колоней

В Харькове разбирают завалы на котельной

Коммунальные работники Харькова занялись котельной «Север-3».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», сотрудники предприятия разбирают завалы на котельной «Север-3», пострадавшей при обстрелах Северной Салтовки.
 
Покаречь идет только о вывозе строительного мусора и установке временного ограждения вместо поврежденных заборов и стен. Похожая ситуация сложилась и на котельной «Север-2», которую также обследуют работники Киевского филиала.
 
«До начала боевых действий по тому же адресу, где находится котельная «Север-3», размещались администрация Киевского филиала КП «Харьковские тепловые сети» и, соответственно, теплосбыт с абонентским залом, но с апреля весь персонал был эвакуирован в другое место, где продолжаются ремонтные работы», - отметили в КП.
 
Опасность обстрелов в районе Северной Салтовки сохраняется, но, пока нет воздушной тревоги, работники ХТС выезжают на место и пытаются выполнить определенный объем работ по плану.
 
Тэги:  коммунальщики, разбор завалов, харьков, котельная
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