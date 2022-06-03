03.06.2022 16:40 Виталий Хиневич

НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным: что произошло

Учредитель банка Виктор Субботин выступил с открытым обращением к народным депутатам Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Мегабанк».

Сообщается, что НБУ 2 июня признал «Мегабанк» неплатежеспособным. Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны.

По словам Виктора Субботина 25 февраля, во второй день военной агрессии РФ против Украины, НБУ выдал более 50 млрд. гривен беззалогового рефинансирования коммерческим банкам для того, чтобы они выстояли. В течение еще двух недель эта сумма была увеличена до 70 млрд. гривен, и это было правильным решением.

«Но единственный банк, которому было отказано в рефинансировании – это «Мегабанк». При том, что впервые в дни войны НБУ беззалогово выдал кредит рефинансирования на сумму свыше 5 млрд. гривен находящемуся под санкциями российскому банку «Альфа-банк». Что это значит – должны разобраться правоохранители», – отметил Виктор Субботин.

Кроме этого, по словам Виктора Субботина, решение НБУ может навредить стране.

«Во-первых, вкладчики Мегабанка, которые хранят в банке 4,5 млрд. гривен, получат эти деньги из бюджета. И это нанесет прямой вред нашему государству. Кроме того, 16 млн. евро, кредит Минфина Украины «Мегабанка», а это более полумиллиарда гривен, тоже не будет возвращен Минфину. И это также является ущербом для нашего государства. Госпредприятие «Укрэнергомашины», на счетах которого было более полумиллиарда гривен, тоже будут потеряны. Коммунальные и энергетические предприятия Харьковской области и Украины – это сотни миллионов гривен, которые будут потеряны. Таким образом, вчерашнее решение НБУ повлекло ущерб нашему государству на более чем 6 млрд. гривен», - сказал Виктор Субботин.

Учредитель «Мегабанка» отметил, что правление Нацбанка на своем заседании не дало представителям Мегабанка возможности высказать свою позицию.

«На момент принятия этого решения, я уверен, Нацбанк все понимал. И на фарс, который называется «правление Нацбанка», не пустили ни зарубежных кредиторов, ни зарубежных акционеров, Минфин Украины и нардепов, которые записывались, чтобы донести ситуацию регулятора, также отключили. Я считаю, это сделано осознанно с намерением, чтобы не дать Мегабанку работать дальше», - добавил Виктор Субботин.

Помимо этого акционер банка призвал депутатов оценить действия регулятора.

«Я обращаюсь к вам как к политической силе «Слуга народа»: к депутатам Верховной Рады от «Слуга народа», депутатам «Слуга народа» на местах, где мы отвечаем за политическую силу президента Украины Владимира Зеленского, которого мы поддерживаем и на рабочих местах, и в нашей политической деятельности. Я обращаюсь к вам с призывом оценить эти катастрофические действия регулятора! Спасибо. Слава Украине!» – резюмировал Виктор Субботин.