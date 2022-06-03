03.06.2022 16:29 Дмитрий Колоней

Возобновлена оплата за коммунальные услуги в Харькове

Об этом сообщили директора коммунальных предприятий «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал», «Жилкомсервис» и «Комплекс по вывозу бытовых отходов».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ . начисление платы за предоставляемые услуги ЖКХ Харькова возобновили с июня. На протяжении трех месяцев сотрудники коммунальных предприятий делали все возможное, чтобы даже в условиях войны город жил: ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты и пр. За это время с харьковчан не брали плату за коммунальные услуги. Однако у предприятий нет финансовой возможности продолжать работу в таком режиме.

Так, в результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли как можно быстрее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ.

Как и обещал Харьковский городской голова Игорь Терехов, все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны. Коммунальные предприятия сделают перерасчет, и уже в июле харьковчане получат квитанцию с начислением за прошедший месяц. Если харьковчане имели задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платежку. Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, сделают перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня. Тарифы на коммунальные услуги остаются прежними.