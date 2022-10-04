04.10.2022 21:34 Дмитро Колонєй

Оплата комунальних послуг: кому збільшать допомогу

Стало відомо, яким українцям збільшили допомогу для оплати комунальних послуг.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на GSM info, згідно інформації Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка вступила у дію 1 жовтня 2022 року. Згідно цьому документу збільшено вдвічі розмір виплат тим українцям, які надали прихисток переселенцям з окупованих територій. Відтепер вони зможуть отримувати замість 450 гривень щомісяця, виплату у розмірі 900 гривень. Цей розмір залишиться на весь період опалювального сезону 2022-2023 років.

Хто отримає виплати компенсації

Власники житла, які надали прихисток. Ця виплата не має жодного відношення до субсидії, тому що вона не залежить від прибутків українців.

Тому, якщо хтось надав житло ВПО, та боїться подати на компенсацію за комунальні послуги, може сміливо це зробити. На додачу він ще й отримуватиме субсидію у повному обсязі.

Що покриває виплата

Витрати на електроенергію, воду чи інші комунальні платежі.

Як нараховувається

Вона нараховується на картку для виплат. Заповнити необхідні документи можна онлайн. Головна вимога — бути офіційним учасником програми «Прихисток».

Збільшення виплат стало можливим за участі Червоного Хреста. Товариство виділило 110 мільйонів гривень у період з березня по липень саме для компенсацій українцям, які надали житло тим, хто цього потребує. Коштів поки що цілком достатньо, щоб підтримати громадян, які не лишились осторонь у цій біді.

Виплати можуть отримати:

фізичні особи; юридичні особи.

До юридичних осіб відносяться такі категорії, як навіть ФОП чи релігійні організації. Також на компенсацію мають право державні установи й комунальні підприємства.