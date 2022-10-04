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04.10.2022  20:57   Дмитро Колонєй

Харківський ділок може втратити ділянку землі (фото)

Заступник гендиректора харківського підприємства під підозрою.

Захопив ділянку землі у заброненому місці та може її позбутися харківский ділок
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у 2021 році заступник гендиректора харківського ТОВ самовільно зайняв земельну ділянку в охоронній зоні об’єкта енергетики та здійснив реконструцію магазину на відстані менш ніж 20 метрів від електричної мережі.
 
При цьому жодного рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або в оренду у підозрюваного не було. 
 
Вказаними діями чоловік порушив чинне законодавство, а саме п. 5 «Правил охорони електричних мереж», ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», положення Земельного кодексу України щодо обмеження у використанні земельних ділянок охоронних зон електричних мереж. 
 
Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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