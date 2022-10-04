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04.10.2022  20:33   Дмитро Колонєй

Харківські шляховики ведуть ремонтні роботи на Олексіївці (фото)

Про це інформує харківське КП "Шляхрембуд".

Ведуть масштабні ремонтні роботи на Олексіївці харківські шляховики

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "Шляхрембуд", йдуть масштабні відновлювальні роботи на Олексіівці. Тут ремонтують проїжджу частину на вулиці Ахсарова.

Ведуть масштабні ремонтні роботи на Олексіївці харківські шляховики

Ведуть масштабні ремонтні роботи на Олексіївці харківські шляховики

Ведуть масштабні ремонтні роботи на Олексіївці харківські шляховики

Ведуть масштабні ремонтні роботи на Олексіївці харківські шляховики

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков, алексеевка
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