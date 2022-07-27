27.07.2022 18:24 Дмитрий Колоней
Борги за комуналку: примусового стягнення не буде
Заборона почала діяти у зв'язку з ухвалою Верховною Радою законопроєкту №7531.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
з посилянням на Офіційний веб-портал Верховної Ради, пароаментом ухвалено законопроєкт №7531, який забороняє на період дії воєнного стану примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Закон прийнято в цілому 312 голосами, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
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Норма закону розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції.
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Також заборонено стягнення заборгованості за комуналку, якщо житло, яке є місцем постійного проживання людини і було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій.
Закон також забороняє виконання рішень (крім рішень за позовами фізосіб про стягнення зарплати, грошового забезпечення військовослужбовців), боржниками за якими є
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підприємства оборонно-промислового комплексу,
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органи військового управління,
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з’єднання,
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військові частини,
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вищі військові навчальні заклади,
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військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
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установи та організації, які входять до складу ЗСУ.
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