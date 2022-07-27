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27.07.2022  18:24   Дмитрий Колоней

Борги за комуналку: примусового стягнення не буде

Заборона почала діяти у зв'язку з ухвалою Верховною Радою законопроєкту №7531.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ з посилянням на Офіційний веб-портал Верховної Ради, пароаментом ухвалено законопроєкт №7531, який забороняє на період дії воєнного стану примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.
 
Закон прийнято в цілому 312 голосами, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
 
  • Норма закону розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції.
  • Також заборонено стягнення заборгованості за комуналку, якщо житло, яке є місцем постійного проживання людини і було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій.
 
Закон також забороняє виконання рішень (крім рішень за позовами фізосіб про стягнення зарплати, грошового забезпечення військовослужбовців), боржниками за якими є
  • підприємства оборонно-промислового комплексу,
  • органи військового управління,
  • з’єднання,
  • військові частини,
  • вищі військові навчальні заклади,
  • військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
  • установи та організації, які входять до складу ЗСУ.

 

Источник:   Верховна Рада
 Тэги:  долги, коммунальные услуги, украина
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