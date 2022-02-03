03.02.2022 10:45 Виталий Хиневич
Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги
Долги украинцев в 2021 году выросли на треть.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Вести".
Сообщается, что в 2021 году количество долгов украинцев выросло на 1,5 миллионов гривен.
Быстрее всего долги граждан Украины растут из-за невыплат кредитных обязательств. Задолженность по оплате коммунальных счетов к концу 2021 года составила 72,7 миллиардов гривен.
Долги по делам об административных правонарушениях выросли за 2021 год на 35%.
Если долг попадает в Единый реестр должников, на должника могут наложить ряд запретов. В частности, ему могут запретить выезд из страны, заблокировать деньги на банковских картах, взыскать задолженность из официального дохода.
Напомним, за стотысячный долг у харьковчанина забрали
дорогую иномарку.
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