03.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги

Долги украинцев в 2021 году выросли на треть.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что в 2021 году количество долгов украинцев выросло на 1,5 миллионов гривен.

Быстрее всего долги граждан Украины растут из-за невыплат кредитных обязательств. Задолженность по оплате коммунальных счетов к концу 2021 года составила 72,7 миллиардов гривен.

Долги по делам об административных правонарушениях выросли за 2021 год на 35%.

Если долг попадает в Единый реестр должников, на должника могут наложить ряд запретов. В частности, ему могут запретить выезд из страны, заблокировать деньги на банковских картах, взыскать задолженность из официального дохода.

Напомним, за стотысячный долг у харьковчанина забрали дорогую иномарку.