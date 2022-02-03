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03.02.2022  10:45   Виталий Хиневич

Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги

Долги украинцев в 2021 году выросли на треть.

Долги
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что в 2021 году количество долгов украинцев выросло на 1,5 миллионов гривен. 
 
Быстрее всего долги граждан Украины растут из-за невыплат кредитных обязательств. Задолженность по оплате коммунальных счетов к концу 2021 года составила 72,7 миллиардов гривен. 
Долги по делам об административных правонарушениях выросли за 2021 год на 35%.
 
 
Если долг попадает в Единый реестр должников, на должника могут наложить ряд запретов. В частности, ему могут запретить выезд из страны, заблокировать деньги на банковских картах, взыскать задолженность из официального дохода.
 
Напомним, за стотысячный долг у харьковчанина забрали дорогую иномарку.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  экономика, долги, харьков
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