26.09.2022 19:22 Дмитро Колонєй
Борги за комуналку: хто через них може залишитися без майна
Відповідь на це питання дав експерт/
Борги за комуналку: хто через них може залишитися без майна
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Agro News, українці почали отримувати судові позови через накопичені борги за комунальні послуги. Ситуацію пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Особливе відношення до нарахування боргів у наступних категрій
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Якщо населений пункт якийсь час перебував в окупації та був звільнений. Це стосується Київської, Сумської, Чернігівської, а тепер частини Харківської області. У такому разі борги, що накопичилися за час окупації, не будуть стягуватись примусово.
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Якщо мешканці не мають лічильників і були відсутні вдома, були в евакуації довше ніж 30 днів. Вони, можуть вимагати перерахунку. Для цього необхідно надати довідку. Такі довідки видають адміністрації населених пунктів, де споживачі послуг перебували в евакуації.
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Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні передавати покази, і якщо вони поточного місяця відповідають показам минулого, борг не нараховуватимуть. Ця норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.
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Крім того, списуються борги і в будинках, які було зруйновано внаслідок воєнних дій. Насамперед про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації.
Можна залишитися без майна
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при ігноруванні несплачених боргів. Усі дані про тих, хто не входить до категорії звільнених від сплати ЖКГ-боргів, автоматично передаються до виконавчої служби. спочатку іде арешт автомобіля, а потім банківських рахунків.
Якщо не можете сплатиnи
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Звернутися до комунального підприємства, попросити реструктуризувати борг.
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Оформити субсидію.
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