    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Борги за комуналку: хто через них може залишитися без майна
26.09.2022  19:22   Дмитро Колонєй

Борги за комуналку: хто через них може залишитися без майна

Відповідь на це питання дав експерт/


Борги за комуналку: хто через них може залишитися без майна
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Agro News, українці почали отримувати судові позови через накопичені борги за комунальні послуги. Ситуацію пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Особливе відношення до нарахування боргів у наступних категрій

  1. Якщо населений пункт якийсь час перебував в окупації та був звільнений. Це стосується Київської, Сумської, Чернігівської, а тепер частини Харківської області. У такому разі борги, що накопичилися за час окупації, не будуть стягуватись примусово.
  2. Якщо мешканці не мають лічильників і були відсутні вдома, були в евакуації довше ніж 30 днів. Вони, можуть вимагати перерахунку. Для цього необхідно надати довідку. Такі довідки видають адміністрації населених пунктів, де споживачі послуг перебували в евакуації.
  3. Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні передавати покази, і якщо вони поточного місяця відповідають показам минулого, борг не нараховуватимуть. Ця норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.
  4. Крім того, списуються борги і в будинках, які було зруйновано внаслідок воєнних дій. Насамперед про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації.

Можна залишитися без майна

  • при ігноруванні несплачених боргів. Усі дані про тих, хто не входить до категорії звільнених від сплати ЖКГ-боргів, автоматично передаються до виконавчої служби. спочатку іде арешт автомобіля, а потім банківських рахунків.

Якщо не можете сплатиnи

  • Звернутися до комунального підприємства, попросити реструктуризувати борг.
  • Оформити субсидію.
 
Источник:   Agro News
 Тэги:  долги, коммуналка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Суспільство Борги за комуналку: примусового стягнення не буде 03.02 Економіка та промисловість Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги 26.01 Надзвичайні події У харьковчанина изъяли автомобиль за долги по коммунальным услугам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 