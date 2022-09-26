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26.09.2022  19:59   Дмитро Колонєй

Харківщина залишається під загрозою авіаційних та ракетних ударів (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 26 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
 
Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. 
 
на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;
 
Окупанти продовжують проведення так званих "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України. 
 
Ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України.
 
Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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