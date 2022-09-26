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26.09.2022  18:48   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтуют зливову канлізацію Харкова

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»
ремонтують дощоприймальні та оглядові колодязі по вул. Сумській та вул. Валентинівській, а також ділянку колектору по вул. Владислава Зубенка.   
  
Крім того, комунальники з застосуванням спецтехніки промивають колектори по вул. Калініна та скошують поросль  на схилах річок Лопань та Харків.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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