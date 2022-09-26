26.09.2022 18:48 Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтуют зливову канлізацію Харкова

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

ремонтують дощоприймальні та оглядові колодязі по вул. Сумській та вул. Валентинівській, а також ділянку колектору по вул. Владислава Зубенка.

Крім того, комунальники з застосуванням спецтехніки промивають колектори по вул. Калініна та скошують поросль на схилах річок Лопань та Харків.