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26.09.2022  18:07   Дмитро Колонєй

Сейчас работаем еще более интенсивно, чтобы подготовить город к отопительному сезону, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону поінформував, що комунальні служби посилили інтенсивність виконання відновлювальних робіт у житловому фонді міста Харкова.
 
«На протяжении нескольких дней в Харькове тихо. Сейчас работаем еще более интенсивно, чтобы подготовить город к отопительному сезону. Пользуясь временным затишьем, вставляем окна, закрываем контуры», - повідомив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, запускати тепло у будинки харків'ян планують почати 15 жовтня.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии, обстрелі
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